Elisabetta Canalis, il retroscena sul divorzio: "Differenze inconciliabili"

Lo scorso 3 luglio Elisabetta Canalis e il suo ex marito, Brian Perri, sono andati in tribunale a Los Angeles per presentare le carte relative al loro divorzio e intanto, sulla fine della loro unione, sono emersi nuovi ed inaspettati retroscena.

Elisabetta Canalis: i motivi dell’addio a Brian Perri

Quella che sembrava essere una solida unione tra Elisabetta Canalis e suo marito, il chirurgo Brian Perri, si è inaspettatamente conclusa in un nulla di fatto. I due non hanno svelato alcun retroscena o dettaglio in merito alla vicenda ma il settimanale Gente ha fatto sapere che tra i due sarebbero state presenti “differenze inconciliabili” dovute al sempre più crescente interessamento di Elisabetta Canalis verso la kick boxing. Sempre secondo indiscrezioni il marito della showgirl non avrebbe affatto gradito che lei tornasse a casa piena di lividi proprio a casa di questo sport.

Sulla vicenda al momento non vi sono conferme e intanto l’ex velina mora è uscita allo scoperto con George Cimpeanu, lo stesso istruttore di kick boxing con cui oggi farebbe coppia fissa. Dopo il divorzio da suo marito la showgirl sarebbe comunque rimasta a vivere a Los Angeles insieme a sua figlia, Skyler Eva, che lì è nata e cresciuta.