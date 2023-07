Elisabetta Canalis, la confessione sulla gravidanza: "Non mi è piaciuta"

Ospite al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, Elisabetta Canalis ha svelato per la prima volta alcuni retroscena inediti sulla sua gravidanza.

Elisabetta Canalis: la gravidanza

Elisabetta Canalis è diventata mamma della piccola Skyler Eva nel 2015 e oggi è talmente legata alla figlia da aver ammesso che, ogni volta che si troverebbe lontana da lei (per via dei suoi numerosi impegni di lavoro) soffrirebbe moltissimo. La showgirl ha confessato che, prima della nascita della figlia, non avrebbe desiderato particolarmente un bambino e ha anche rivelato a Diletta Leotta (nel suo podcast, Mamma Dilettante) che il periodo della gravidanza sarebbe stato per lei addirittura spaventoso. “Non mi è piaciuta, se devo dire la verità” ha affermato, e ancora: “Quando la sentivo nella pancia ero spaventatissima, sembrava un alieno”.

L’ex velina ha ammesso anche che vedere il suo corpo cambiare nell’arco di pochi mesi sarebbe stato per lei terribilmente inquietante. “Secondo me è stata particolarmente dura proprio perché faccio questo lavoro“, ha aggiunto in seconda battuta, e ancora: “Il periodo è stato difficile da superare, ma non impossibile”. Oggi la showgirl è più felice che mai accanto alla sua piccola Skyler Eva e in tanti si chiedono se un giorno avrà oltre a lei altri figli.