Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: passione in un resort di lusso

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si starebbero frequentando in gran segreto. I due sono stati avvistati in un resort di lusso in Sicilia, dove si sarebbero completamente abbandonati alla passione.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini insieme

Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini continuano a frequentarsi.

Anche se nessuno dei due ha confermato la relazione e Flavio Briatore l’ha smentita, la cronaca rosa continua ad avvistarli in giro per l’Italia. Qualche giorno fa, i due sono stati avvistati a Noto, mentre adesso si sarebbero spostati in un altro resort di lusso della Sicilia.

La passione esplode in un resort di lusso

La rivista di Alfonso Signorini scrive:

“Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, continuano a frequentarsi in gran segreto. Gli ultimi rumors li segnalano insieme in Sicilia, in un resort di lusso”.

Se l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi corrispondesse a verità, la love story tra Elisabetta e Giulio potrebbe diventare una storia seria. Da quando ha messo fine al matrimonio con Flavio Briatore, la Gregoraci non ha più avuto un uomo fisso al suo fianco.

Elisabetta e Giulio stanno per uscire allo scoperto?

Per il momento, visto che si stanno frequentando “in gran segreto“, Elisabetta e Giulio non hanno nessuna intenzione di uscire allo scoperto.

Se la storia dovesse diventare importante, però, le cose potrebbero cambiere. I fan, quindi, dovranno accontentarsi di qualche avvistamento fino a data da destinarsi.