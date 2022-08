Flavio Briatore sul nuovo flirt di Elisabetta Gregoraci: “Non credo proprio”

Flavio Briatore si espone sul nuovo flirt di Elisabetta Gregoraci con Giulio Fratini: cosa ne pensa l'imprenditore?

Flavio Briatore ha commentato il presunto flirt dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci con Giulio Fratini. L’imprenditore è stato breve e conciso, ma la sua risposta glaciale sembra aprire uno scenario sul chiacchieratissimo ritorno di fiamma.

Briatore sul nuovo flirt della Gregoraci

Da giorni, ormai, non si fa che parlare del nuovo flirt di Elisabetta Gregoraci. Secondo i beninformati, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe una frequentazione con Giulio Fratini. Quest’ultimo è conosciuto soprattutto per aver avuto una storia con la conduttrice Roberta Morise. Per avere qualche informazione in più, il settimanale Novella2000 ha contattato Flavio Briatore, ex marito della bella Eli.

Le parole di Flavio Briatore

Il direttore Roberto Alessi ha raggiunto telefonicamente l’imprenditore monegasco per avere qualche news in più sul flirt della Gregoraci.

Briatore, però, è stato piuttosto glaciale. Flavio ha tuonato:

“Non credo proprio”.

Una risposta breve e concisa, che sembra non lasciare spazio a dubbi. Elisabetta, quindi, sarebbe single come sempre e Giulio Fratini sarebbe soltanto l’ennesimo amante che gli affibbia la cronaca rosa.

Elisabetta Gregoraci è single

Stando a quanto sostiene Briatore, la Gregoraci è single come lei stessa ha dichiarato qualche settimana fa. La notizia, neanche a dirlo, ha riacceso i riflettori sugli ex coniugi. Possibile che Elisabetta e Flavio stiano pensando di tornare insieme? Considerando l’amore immenso che i due nutrono nei confronti del figlio Nathan Falco, i fan continuano a sperare in un loro ritorno di fiamma.