Elisabetta Gregoraci, il rapporto con Briatore: “A volte è difficile”

Elisabetta Gregoraci ha confessato come starebbero le cose tra lei e il suo famoso ex marito, Flavio Briatore, con cui ha continuato a mantenere buoni rapporti per il bene del figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci: il rapporto con Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono rimasti amici dopo il loro addio (avvenuto nel 2017) anche per il bene del loro bambino, Nathan Falco.

La showgirl ha confessato però che il suo rapporto con l’ex marito non sarebbe stato sempre rose e fiori e a tal proposito ha ammesso: “In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente discutiamo. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto”.

Elisabetta Gregoraci: l’amore

Dopo l’addio a Briatore Elisabetta Gregoraci ha confessato anche di aver avuto difficoltà nel trovare un altro partner che fosse adatto a lei. La showgirl a tal proposito ha dichiarato: “Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati… A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”, ha ammesso.

Prima o poi riuscirà a trovare la persona giusta per lei?