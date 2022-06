Elisabetta Gregoraci ancora single: “Con gli uomini sono esigente, devono superare delle prove”

Elisabetta Gregoraci ha svelato i motivi per cui sarebbe rimasta single dopo l'addio a Briatore.

Elisabetta Gregoraci single: i motivi

Elisabetta Gregoraci ha confessato di essere particolarmente esigente con gli uomini e ha svelato che questo sarebbe il motivo per cui ancora oggi – a quattro anni dalla fine della sua relazione con Briatore – sarebbe ancora single.

“Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi”, ha ammesso Elisabetta Gregoraci, che anche quest’anno sarà al comando di Battiti Live, e ancora:

“Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati (…) Se c’è, lo scoprirete. A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”.

La liaison con Bettuzzi

L’unica relazione nota della showgirl dopo la fine del suo matrimonio con Briatore è quella con Francesco Bettuzzi. In seguito alla loro rottura l’imprenditore ha dichiarato: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.

Nella casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci si era avvicinata a Pierpaolo Pretelli, ma la showgirl aveva sempre specificato di non volere altro che una semplice amicizia.