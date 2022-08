Elisabetta Gregoraci: il nuovo fidanzato non è Giulio Fratini: chi è il fortunato che ha fatto breccia nel cuore dell'ex signora Briatore?

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha avuto solo un’altra relazione importante, anch’essa naufragata. Adesso, però, sembra che la showgirl abbia ritrovato l’amore accanto ad un uomo che non è Giulio Fratini come qualcuno sosteneva.

Elisabetta Gregoraci: il nuovo fidanzato non è Giulio Fratini

Negli ultimi giorni, si vociferava che Elisabetta Gregoraci avesse iniziato una relazione con Giulio Fratini, ex fidanzato di Raffaella Fico e Roberta Morise. L’ex marito Flavio Briatore aveva smentito il gossip e adesso anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica si accoda alle parole dell’imprenditore. Il nuovo fidanzato di Elisabetta non è Fratini, ma un altro uomo. Di chi si tratta?

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci?

Stando a quanto sostiene Rosica, il nuovo fidanzato della Gregoraci non è Giulio. La showgirl è impegnata con un uomo di quarant’anni “abbastanza ricco“, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Al momento, non si conosce il nome del principe azzurro della bella Elisabetta, ma se la love story dovesse diventare seria i paparazzi non impiegherebbero molto a scoprirlo.

Elisabetta e Flavio Briatore: un legame infinito

In attesa di rendere pubblico il nome del nuovo fidanzato, l’ex concorrente del GF Vip si gode l’estate in compagnia del figlio Nathan Falco e dell’ex marito Flavio Briatore.

Dopo il divorzio avvenuto nel 2017, i due hanno continuato ad avere un rapporto più che civile per il bene del pargolo. Il loro è un legame infinito e né l’uno e né l’altra hanno intenzione di rinunciarvi.