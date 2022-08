Briatore e Santachè, Twiga distrutto da una tromba d’aria: Bassetti solidale

Briatore e Santachè, il Twiga distrutto da una tromba d'aria: il virologo Matteo Bassetti esprime solidarietà.

Flavio Briatore e Daniela Santanché contano i danni del maltempo che ha colpito la Toscana. I due, titolati del Twiga, hanno annunciato che il loro locale è stato distrutto da una tromba d’aria. Gli haters, neanche a dirlo, hanno esultato e i due imprenditori hanno replicato a tono.

Il maltempo che ha colpito la Toscana ha causato parecchi danni, devastando molti stabilimenti balnearei della Versilia. Tra questi c’è anche il Twiga, locale di proprietà di Flavio Briatore e Daniela Santanchè. Davanti alla notizia della distruzione dello chalet, gli haters hanno esultato, provocando l’ira dei titolari. Via Instagram, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha tuonato:

“Una tromba d’aria ha distrutto metà Twiga. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, sfigati… Io non riesco a capire in che paese dei rancorosi viviamo, diamo lavoro a 150 persone, ma sono felice di vedere che in molti gioiscono per quello che è successo. (…) Io però voglio essere solidale con gli imprenditori che come noi hanno visto il loro lavoro sfumare in poche ore. (…) Tanti sono felici delle disgrazie che capitano agli altri. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo”.