Non si placano i pettegolezzi e i rumor sulla vita privata di Elisabetta Gregoraci, la quale ha ultimamente deciso di rompere il silenzio su Flavio Briatore. La presentatrice dovrebbe tornare a breve in tv per la felicità dei suoi fan, ma Elisabetta ha lasciato intendere di non apprezzare quello che alcuni utenti social dicono di lei. Ha deciso quindi di rispondere a questi soggetti.

Elisabetta Gregoraci contro gli hater

Di recente, Elisabetta Gregoraci è stata intervistata al Corriere della sera. La conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex Flavio Briatore, dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco. In tale occasione ne ha approfittato per rispondere agli hater: “Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma”.

Elisabetta Gregoraci condurrà Made in Italy

Oltre a parlare di Flavio, Elisabetta si è soffermata sugli hater, i quali le hanno lanciato diverse accuse, tra cui quella riguardante una presunta raccomandazione da parte del suo ex per condurre il nuovo show di Rai 2, Made in Italy, in onda dal prossimo 29 gennaio.

Elisabetta Gregoraci smentisce le false accuse

Elisabetta si è ovviamente difesa da una simile calunnia, affermando: “È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui (Flavio nda) nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti“.