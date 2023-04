Fra velate polemiche e piena approvazione anche Elly Schlein fa gli auguri a Silvio Berlusconi di “pronta guarigione”. Le velate polemiche sono quelle dei media più vicini al governo che “insinuano” come la leader dem lo abbia fatto “solo” 48 ore dopo il ricovero del Cav, la piena approvazione è di coloro che hanno colto il “garbo istituzionale” della Schlein che era comunque affaccendata nella lunga notte da cui far emergere i quadri dirigenziali del suo partito.

Schlein fa gli auguri a Silvio Berlusconi

Ad ogni modo e da un punto di vista meramente storico Elly Schlein ha detto la sua in ordine al ricovero di Silvio Berlusconi. Il Tempo scrive invece che “unica dei leader politici a non aver ancora pronunciato una parola sul Cavaliere, era stata travolta dalle critiche”. In occasione della presentazione della segreteria dem, la neo-segretaria del Pd ha usato il suo canale Instagram.

“Ore di apprensione per la sua salute”

Lo ha usato per fare gli auguri al leader e fondatore di Forza Italia ricoverato al San Raffaele di Milano con una leucemia cronica: “Sono ore e giorni di grande apprensione per la situazione di salute di Silvio Berlusconi, a cui mi sento di fare un forte augurio di pronta guarigione perché possa rimettersi al più presto“.