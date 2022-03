Elodie canta per l’Ucraina: “Rimanere inermi è impossibile”

I proventi di Bagno a mezzanotte, ultimo singolo di Elodie, sono destinati a Save the Children.

Elodie ha pubblicato il suo ultimo singolo, Bagno a mezzanotte, e i proventi ricavati dalle vendite andranno a Save the Children per fornire aiuto ai bambini in Ucraina.

Elodie: Bagno a Mezzanotte

Elodie ha pubblicato il suo ultimo singolo, Bagno a mezzanotte, firmato da Elisa con la produzione di Marz e Zef.

Il videoclip in bianco e nero è stato diretto da The Morelli Brothers con le coreografie dell’ex collega di Amici Gabriele Esposito. I proventi ricavati dalle vendite del singolo sono destinati a Save the children, l’organizzazione umanitaria che, in questo momento, è concentrata a salvare i bambini dell’Ucraina cercando di garantire loro un futuro.

“Moltissimi bambini, tanti dei quali piccolissimi, stanno perdendo in queste ore le loro case, le proprie famiglie, la propria quotidianità e il futuro. La guerra, con tutto quello che porta con sé, lasceranno un segno indelebile nelle loro vite.

Rimanere inermi è impossibile”, ha dichiarato Elodie che, nei giorni scorsi, ha espresso il suo dolore – così come altre celebrità – per ciò che sta accadendo tra Russia e Ucraina.

Elodie: la vita privata

Di recente Elodie è balzata agli onori delle cronache per la sua nuova storia d’amore con il manager del settore marketing di Armani Davide Rossi. La storia tra i due è iniziata all’indomani della rottura tra la cantante e Marracash, e a quanto pare dura ancora oggi.

Elodie ha preferito non parlare pubblicamente della storia d’amore con la sua nuova fiamma e, dopo l’addio al famoso rapper, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.