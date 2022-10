La posizione politica di Elodie: "Sono una donna di sinistra". Dagli attacchi a Giorgia Meloni alla pubblica dichiarazione a Propaganda Live.

Elodie ha dichiarato di essere una donna di sinistra. La cantante romana ha spesso mostrato un forte dissenso nei confronti di alcuni politici ma non aveva mai detto apertamente a quale corrente politica fosse vicina, anche se era evidente.

Elodie fa outing politico a Propaganda Live: “Sono una donna di sinistra”

Durante la trasmissione Propaganda Live, Elodie ha però voluto rompere il silenzio su una questione politica. Gli attacchi continui alla vincitrice delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, Giorgia Meloni, avevano fatto ben capire quale fosse la posizione di Elodie. Ma la cantante ha deciso di fare una vero e proprio outing con queste parole:

“Sono una donna di sinistra, sono cresciuta con questi valori. Vengo dalla periferia, credo che la sinistra dovrebbe essere vicina ai diritti, alla gente che ha bisogno di essere rappresentata e ascoltare la gente che ha bisogno di essere ascoltata”.

Elodie e quel condizionale, pensiero di molti italiani

Spesso Elodie ha criticato la destra italiana e si è esposta in numerose occasioni come il Gay Pride per dare la sua opinione ed esprimere il suo supporto a persone che non sono quasi mai menzionate dal centrodestra. Sarebbe bastato anche solo questo per capire le posizioni politiche di Elodie. Nelle parole della cantante, però, vi è una critica alla sinistra. L’uso di quel condizionale: “dovrebbe“, lascia intendere che forse l’attuale sinistra non sia molto vicina a determinate situazioni e questo sembra essere un pensiero di moltissime persone.