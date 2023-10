Emanuele Filiberto legato a una famosa cantante: "Siamo stati insieme 3 anni"

La cantante Nadia Lanfranconi ha confessato di esser stata legata al principe Emanuele Filiberto per ben tre anni, mentre lui ha minimizzato.

Nadia Lanfranconi: il legame con Emanuele Filiberto

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto dei baci bollenti che Emanuele Filiberto avrebbe scambiato con Nadia Lanfranconi e la stessa cantante ha confessato che lei e il principe avrebbero vissuto un’importante storia d’amore per almeno 3 anni. Il principe dal canto suo ha preferito minimizzare e, interpellato in merito alla questione, ha detto: “Non ho nulla da dire. Sono felicemente sposato con Clotilde da quasi vent’anni e abbiamo due figlie meravigliose. E se proprio lo vuole sapere, sono anche fotografie vecchie di oltre un anno. Chissà perché sono uscite fuori proprio in questi giorni?”.

Nella sua ultima intervista a Belve, Emanuele Filiberto non ha fatto segreto di aver tradito sua moglie e già in passato era stato paparazzato in atteggiamenti intimi con altre donne. “Ci sono stati dei tradimenti, delle spiegazioni e dei perdoni arrivati subito o dopo un po’. Siamo sposati da 20 anni. Non abitiamo insieme. Lei vive a Parigi, io a Montecarlo e ci ritroviamo ogni volta che possiamo. Il tradimento è contemplato nello stile di vita che conduciamo”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?