La Francia cerca il piccolo Emile, scomparso da sabato 8 luglio. Due testimoni lo hanno visto su una strada in discesa.

Francia col fiato sospeso per la scomparsa del piccolo Emile. Da sabato 8 luglio si sono perse le sue tracce nelle zone montuose e scoscese dell’Alta Provenza. Prima di scomparire, il bimbo stava giocando in giardino, a casa dei nonni.

Francia in ansia per il piccolo Emile: il bimbo di 2 anni è sparito da sabato

Unità cinofile, elicotteri e droni stanno setacciando i terrazzamenti e le aree boschive dell’Alta Provenza. Sono alla ricerca di Emile, un bambino di appena 2 anni scomparso da sabato.

Il piccolo stava giocando nel giardino della casa dei nonni, a Vernet, villaggio sulle Alpi di questa regione francese. L’ultima volta è stato notato da due testimoni sabato mattina, 8 luglio, oltre il villaggio che conta appena 125 abitanti e dove è facile smarrirsi e perdersi nella foresta.

Il sindaco di Vernet sta perdendo le speranze

Sono passati quasi tre giorni. Sono tanti per un bambino di soli 2 anni, in un’era dove la natura domina sui paesaggi urbani.

François Balique, sindaco della comunità, fa sapere che “le ricerche sono riprese” e “sono state intensificate su un perimetro più ampio”.

Nonostante il dispiegamento massiccio di mezzi e uomini (una sessantina di forze di polizia della locale gendarmeria con cani addestrati), di Emile non si hanno notizie.

“Stiamo cercando ogni metro quadrato dentro e intorno al villaggio e siamo tutti molto preoccupati”, commenta il primo cittadino, riportando l’angoscia che in queste ore scuote gli animi di tutti i pochi residenti della zona.

Anche la Federazione locale dei cacciatori e un centinaio di volontari si stanno mobilitando per la ricerca del bambino. Le foto del piccolo sono giù state diffuse e trasmesse dalle emittenti locali e nazionali. Emile ha occhi castani, capelli biondi, è alto 90 centimetri, al momento della scomparsa indossava un completo con top giallo, pantaloncini bianchi a verde e scarpe da trekking.

Il contatto, per chiunque avesse notizie o volesse segnarne la presenza, è il numero 04 92 36 73 00.

Cosa è successo al piccolo Emile?

Le forze dell’ordine hanno già setacciato 500 ettari di territorio. Questa regione è una delle più selvagge di tutta la Francia. Qui i paesaggi urbani sono sporadici, mentre a dominare sono le aree boschive ma soprattutto i pericolosi dirupi che diradano dalle alture.

Rémy Avon, pubblico ministero di Digne-les-Bains, ha già risposto alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa. Per ora gli inquirenti non si sbilanciato sulle ipotesi di incidente, tuttavia ci sono due testimoni che sostengono di aver visto il bambino lungo una strada in discesa. È oltre quella discesa che si sono perse le tracce di Emile.