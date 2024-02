Un terremoto ha colpito il Parmense, da circa le 6.30 di questa mattina 15 scosse in Emilia Romagna

Terremoto in Emilia Romagna, si registrano scosse da questa mattina, 7 febbraio.

Le ultime notizie sul terremoto in Emilia Romagna

Uno sciame sismico sta interessando il territorio Parmense da circa le 6.30 di questa mattina del 7 febbraio

Contate 15 scosse con epicentro tra Langhirano e Calestano con magnitudo compresa per lo più tra 2 e 2.8. Altre due scosse di entità superiore, una di magnitudo 3.2 con epicentro a Frassinoro a una profondità di 4 km e una successiva di 3.1, con epicentro a Calestano a una profondità di 20 km.

I danni del terremoto in Emilia Romagna

Fortunatamente le indagini hanno confermato e rassicurato la popolazione in allerta, in merito ai danni, al momento non si registrano danni a persone o cose.

Dopo il terremoto in Emilia Romagna, altre scosse in Sicilia

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Sicilia, precisamente lungo il Canale di Sicilia meridionale. Anche in questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, localizzato durante la notte passata, alle ore 00 e 37 minuti.

La scossa di terremoto si è registrata in mare aperto, dunque è stato comunicato e confermato che non è stato colpito nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro.