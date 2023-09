Nuove scosse di terremoto si sono verificate tra la Toscana e l’Emilia Romagna durante la notte tra martedì 19 e mercoledì 20 settembre. Si tratta di decine di scosse.

Emilia Romagna e Toscana: nuove scosse nella notte

Nuove scosse di terremoto si sono verificate tra la Toscana e l’Emilia Romagna durante la notte. Si tratta di decine di scosse tra cui diverse oltre magnitudo due e due oltre magnitudo tre. Tutte le scosse hanno avuto epicentro nella zona di Marradi, la stessa colpita dalla scossa di magnitudo 4.8 che si è verificata lunedì 18 e ha causato diversi danni. Come spiegato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le scosse non si sono mai fermate dopo il sisma, ma durante la notte la sequenza è stata più intensa. 2. Il primo evento sismico registrato dai sismografi dell’Ingv alle 23.38 di martedì sera. L’ultima scossa, per il momento momento, poco dopo le 6 di oggi mercoledì 20 settembre.

Emilia Romagna e Toscana: le scosse più forti dopo mezzanotte

Le due scosse più forti si sono registrate dopo la mezzanotte. Una alle 00.50, di magnitudo 3.2, a 3 km a est di Marradi, con ipocentro ad una profondità di 7 km. Poco dopo, alle 1.02, si è verificata una scossa di magnitudo 3 nella stessa zona e alla stessa profondità. Tra i comuni più vicini all’epicentro troviamo Tredozio, in provincia di Forlì Cesena, uno dei centri più colpiti dai danni del sisma di lunedì. Durante la notte fortunatamente non ci sono stati danni a cose e persone, ma le verifiche sono ancora in corso. Diverse abitazioni e palazzi pubblici sono stati dichiarati inagibili nei due comuni.