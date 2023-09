Evento sismico di magnitudo 4.8 colpisce Firenze, la protezione civile rassicura: "Non risultano danni importanti né feriti"

Un terremoto con epicentro a 3 km a sud-ovest di Marradi e profondità di 8,4 km è stato rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile a Firenze sta valutando i danni in collaborazione con le autorità locali del Servizio nazionale della protezione civile.

Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati danni gravi o feriti, ma alcune scuole hanno chiuso, e si sono verificati problemi sulla rete ferroviaria.

Firenze e la violenta scossa: magnitudo 4.8

Alle 5:10 della mattina, la provincia di Firenze è stata scossa da un terremoto di magnitudo 4.8. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il centro del terremoto è stato individuato a 3 km a sud-ovest di Marradi, a una profondità di 8,4 km. La violenta scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione, causando l’uscita in strada di centinaia di persone. Gli esperti stanno attualmente lavorando per valutare eventuali danni causati dal terremoto. Nel frattempo, si sono verificate numerose scosse di assestamento con magnitudo compresa tra 2.0 e 3.0.

Il rischio sismico e la chiusura delle scuole

La più potente di queste scosse ha avuto un ipocentro a 7 km di profondità ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km di distanza da Marradi. Secondo l’Ingv, la zona coinvolta da questa sequenza sismica è caratterizzata da un elevato rischio sismico, come indicato dalla mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (Mps04) e dagli eventi sismici significativi che si sono verificati in passato.

A causa delle recenti scosse di terremoto, oggi tutte le scuole a Marradi, Borgo San Lorenzo e Firenzuola sono chiuse come misura precauzionale. Non sono stati segnalati danni significativi. A Modigliana, la scossa è stata avvertita con forza, e il sindaco ha chiuso le scuole in attesa di verifiche.