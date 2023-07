Emma Marrone e Tony Effe stanno insieme? I fan non fanno altro che porsi questa domanda, così l’ex talento di Amici ha deciso di rompere il silenzio. La cantante ha vuotato il sacco, con la speranza di mettere a tacere il chiacchiericcio.

Emma Marrone e Tony Effe stanno insieme?

Tra i tanti tormentoni dell’estate 2023 c’è anche Taxi sulla luna, che vede duettare Emma Marrone e Tony Effe. Forse è proprio per questa collaborazione che i fan si sono posti una domanda: possibile che i due si stiano frequentando in gran segreto? A soddisfare le curiosità dei seguaci è stata la diretta interessata, che ha rotto il silenzio su TikTok.

Emma Marrone rompe il silenzio

“Ragazzi comunque io devo sapere se sta uscendo con Tony Effe. Io devo saperlo perché è proprio una questione di principio e inciucio, Emma rispondi sotto a questo video e dimmi se la risposta è sì… grazie”, ha scritto un utente su TikTok. La Marrone, senza troppi giri di parole, ha replicato:

“Ciao Tesoro! No, non ci esco… è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui”.

Emma e Tony Effe sono “fratelli”

Emma e Tony Effe non stanno insieme. La Marrone ha spiegato che il legame che la unisce al collega è fraterno, per cui non potrebbe mai vederlo come un potenziale partner. A questo punto, speriamo che il chiacchiericcio su di loro sia giunto al termine.