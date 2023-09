Emma: la dedica al padre Rosario ad un anno dalla morte

A distanza di un anno dalla morte del padre Rosario, Emma Marrone gli ha fatto una bellissima dedica social. Gli scatti e le parole della cantante hanno emozionato i fan.

A settembre 2022, Emma Marrone ha dovuto dire addio ad una delle persone più importanti della sua vita: il padre Rosario. L’uomo è morto a 66 anni, a causa della leucemia. In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, la cantante gli ha fatto una dedica social da pelle d’oca.

Emma, a didascalia di una serie di foto di famiglia, ha scritto:

“In questa voce che si spezza

In una punta di amarezza

In questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza

Ma tu sei nelle mie parole

Nel silenzio del dolore

In questa casa mezza vuota che però

Ha sempre il tuo odore.

Mi mancherai per sempre Ros…

E io ti amerò per sempre

Ciao Pa”.