Emma Marrone in versione "sirenetta": la foto in bikini tra gli scogli della Sardegna è un'opera d'arte.

Emma Marrone si sta godendo le vacanze in Sardegna, le prime senza l’adorato papà Rosario. La cantante ha postato una foto in bikini, in versione “sirenetta”, che ha riscosso una cascata di like.

Dopo aver trascorso qualche giorno nella sua adorata Puglia, Emma Marrone ha deciso di proseguire le vacanze in Sardegna. E’ dall’isola che la cantante ha condiviso con i fan uno scatto che ha fatto il pieno di like. Nell’immagine in questione si mostra con un bikini nero alla moda, in versione “sirenetta“.

Anche se gli haters non mollano mai il profilo di Emma, c’è da dire che lo scatto in bikini ha ricevuto più commenti positivi che insulti. La Marrone è distesa sugli scogli, “travolta da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto“. Questa la didascalia utilizzata da Real Brown per presentare la foto ai fan.

I fan promuovono a pieni voti Emma

Tanti i commenti dei fan alla foto di Emma in bikini. “Stupenda, “meravigliosa“, “La sirenetta” sono i complimenti che vanno per la maggiore. Per la Marrone, spesso oggetto di critiche feroci da parte degli haters, queste parole positive sono una vera e propria carezza.