Emma Marrone ha sorpreso i fan con uno scatto social che li ha lasciati di stucco. La cantante si è mostrata con il volto “deformato” e ha riscosso comunque un certo successo.

Emma Marrone: la foto con il volto “deformato”

Sono lontani i tempi in cui una giovanissima Emma Marrone si presentava ad Amici di Maria De Filippi. Oggi è diventata una delle cantanti più apprezzate dell’intero panorama musicale nostrano. Con la sua voce graffiante, ha conquistato tutti, grandi e piccini. Nelle ultime ore, però, l’artista salentina sta facendo discutere per una foto in cui appare con il volto “deforme”.

Emma Marrone conquista i fan

Tramite il suo profilo Instagram, Emma si è mostrata con un volto strano, deforme, che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Ovviamente, la Marrone ha utilizzato uno dei classici filtri per le foto, con tanto di orsetti rosa a riempire lo schermo.

Emma Marrone, bella con o senza filtri

Con filtri o senza, Emma è sempre bella. La foto con il volto “deforme” ha divertito i fan, anche perché somiglia quasi ad un diavoletto. Social a parte, l’ultimo anno per la Marrone è stato molto difficile. La cantante ha perso l’adorato padre Rosario, quindi quando i seguaci la vedono sorridente non possono che esserne felici.