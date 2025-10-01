Enrica Bonaccorti ha annunciato, con un post su Instagram, di avere un tumore. La conduttrice era stata ospite, lo scorso mese di giugno, di Caterina Balivo a “La volta buona“. Ecco cosa ha detto proprio la Balivo in proposito.

Enrica Bonaccorti, l’annuncio sui social: “Ho un tumore”

La conduttrice 75enne Enrica Bonaccorti ha postato su Instagram una foto che la ritrae su una sedia a rotelle, spiegando come mai era sparita.

Enrica, purtroppo, ha ricevuto una brutta diagnosi, ovvero ha scoperto di avere un tumore: “è da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione. Sono quattro mesi che mi sono nascosta anche agli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quello che invece c’è. Adesso mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora Giorgi, non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte.”

Enrica Bonaccorti ha un tumore: la toccante confessione di Caterina Balivo

Come abbiamo visto, Enrica Bonaccorti ha annunciato di avere un tumore. La conduttrice era stata ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” e, proprio la Balivo nel corso dell’ultima puntata, ha raccontato che Enrica non stava bene: “noi l’avevamo chiamata per averla come ospite, ma ci avevano detto che era all’estero. Poi ho letto la notizia e le ho scritto subito, lei è stata molto carina, mi ha risposto e mi ha ringraziato. Quando veniva da noi a giugno si lamentava spesso, ci diceva di avere la tosse, ci diceva di essere stata male, però è stata con noi fino alla fine della stagione.”