Nelle ultime ore Enrico Ruggeri è tornato al centro dell’attenzione non per un nuovo progetto musicale, ma per motivi di salute. Il cantautore è stato operato alla gola e ha condiviso aggiornamenti e riflessioni con il suo pubblico, tra ironia, rassicurazioni e la consapevolezza di un necessario periodo di pausa dalla musica.

Enrico Ruggeri e quell’annuncio che aveva fatto preoccupare i fan

Il cantante aveva già avvisato i suoi fan dell’intervento nelle settimane scorse, spiegando che avrebbe affrontato l’operazione subito dopo la conclusione delle registrazioni della terza stagione del suo programma “Gli occhi del musicista”.

In quell’occasione aveva scritto: “Appena terminate le registrazioni dovrò operarmi per un altro polipo alla gola che mi tormenta da più di un anno, rendendo difficile e dolorosa ogni mia performance vocale”, e aveva aggiunto che lo avrebbe portato a trascorrere un Natale in silenzio.

Ruggeri aveva anche espresso la volontà di recuperare i concerti già programmati, ricordando “la vita è così, dà e toglie in continuazione. Vi abbraccio confidando nei vostri pensieri positivi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Ruggeri (@enrico_ruggeri)

Enrico Ruggeri operato alla gola, la foto sui social

Oggi il cantante, con un post sui social, ha avvisato tutti: ha affrontato l’intervento per rimuovere il polipo alla gola. Dopo l’operazione, il cantautore è stato dimesso e ora dovrà seguire un periodo di convalescenza che prevede soprattutto silenzio e riposo della voce, necessari per un corretto recupero.

Sul suo profilo Instagram ha scherzato con i fan evitando immagini tipiche da letto d’ospedale e spiegando: “Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare ‘tutto ok’. Preferisco questa: sto uscendo dalla stanza per tornare a casa”.

Ruggeri ha confermato che l’intervento è andato bene e ha poi affermato che “ora inizia la dura consegna del silenzio”, sottolineando così la fase delicata del recupero vocale.