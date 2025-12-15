Il noto cantautore milanese ha bacchettato le cantanti amate dalla Gen Z e dai Millennial: ecco cosa ha detto.

Enrico Ruggeri ha criticato le giovani cantanti di oggi ma, per quale motivo? Ecco le parole del cantautore milanese.

Enrico Ruggeri critica le cantanti di oggi: “Non hanno spessore”

Enrico Ruggeri, noto cantautore milanese, nel corso di una lunga intervista per il Corriere della Sera, ha criticato le giovani cantanti di oggi.

Ecco che cosa ha detto: “il problema non è la voce. Sono tutte brave. Manca la personalità. Spessore zero. Chi? Non mi voglio avventurare. Ma posso dire che Francoise Hardy non ha mai fatto vedere neanche un gomito ed era infinitamente sexy.” Insomma, Enrico Ruggeri ha criticato alcune giovani cantanti per la poca personalità e i cm di pelle mostrati. Il cantautore, però, non è nuovo a queste critiche. Ecco cosa aveva detto tempo fa.

Enrico Ruggeri e le critiche alle giovani cantanti: i precedenti

Nel 2023, in una intervista per Libero, Enrico Ruggeri aveva già espresso una critica molto simile nei confronti delle nuove cantanti. Ecco cosa aveva detto: “posso solo dire che, nel mondo della musica, le due donne che considero più sensuali sono: Nico, che era la cantante del Velvet Underground, e Debby Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste donne avevano un tale appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia. Virna Lisi non ricordo di averla mai vista senza vestiti, eppure me la ricordo come un’icona di sensualità.”