L’apprezzata cantante Enula Bareggi ha partecipato a un altro talent show targato Mediaset prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi.

La cantante Enula è uno dei giovani talenti selezionati per accedere al serale di Amici: tuttavia, prima della sua recente partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, la ragazza aveva già preso parte a un altro talent showMediaset.

Enula, la partecipazione a un altro talent show prima di Amici

Enula Bareggi, annoverata nel team affidato a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è una delle voci più apprezzate e famose della 20esima edizione di Amici. Il percorso inerente al talent show di Maria De Filippi, però, non rappresenta in realtà la prima esperienza televisiva della giovane artista che ambisce a conquistarsi un posto in finale.

Il debutto in tv di Enula, infatti, risale a circa dieci anni fa ovvero quando, nel 2011, si è esibita in occasione della terza edizione del programma Io Canto, condotto da Gerry Scotti per quattro edizioni e dedicato ai cantanti di età compresa tra i 5 e i 16 anni che si sfidavano tra loro con scadenza settimanale.

Altri talenti di Amici che si sono esibiti a Io Canto

La giovane Enula non rappresenta l’unico talento di Amici a essersi già messo alla prova con il talent show affidato con successo per quattro anni a Gerry Scotti. Una sorte analoga, infatti, è stata condivisa anche da Gaia Di Fusco: sempre cantante del programma di Maria De Filippi, ammessa al serale ma eliminata nel corso della prima puntata.

Inoltre, Io Canto ha rappresentato un’incredibile occasione professionale anche per uno dei ragazzi in gara durante la 18esima edizioni di Amici: si tratta di Alessandro Casillo che, dopo la fortunata esperienza con Gerry Scotti, ha subito una brusca battuta d’arresto cimentandosi con il format della De Filippi, essendo costretto a ritirarsi dallo show a poche settimane dall’inizio del serale.