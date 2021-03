Amici, Rosa Di Grazia: polemiche sulla sua partecipazione al serale

La partecipazione della ballerina Rosa Di Grazia al serale di Amici sta facendo nascere, su Internet, svariate polemiche a causa del suo dubbio talento.

La terza puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, andrà in onda sabato 3 aprile su Canale 5. Tuttavia, sebbene il percorso dei giovani concorrenti del serale sia appena iniziato, non mancano le polemiche in merito al talento di alcuni degli allievi che sono riusciti a raggiungere l’ambito traguardo.

Negli ultimi giorni, nel mirino delle critiche, è finita la ballerina Rosa Di Grazia.

Amici, Rosa Di Grazia: polemiche sulla partecipazione al serale

Tra i concorrenti ammessi al serale di Amici, Rosa Di Grazia è quasi certamente l’allieva più discussa del momento a causa delle sue dubbie doti da ballerina.

In particolare, la ragazza è diventata improvvisamente virale sui social a causa di un’immagine che la ritrae mentre tenta di esibirsi avvalendosi di una sbarra e apparendo particolarmente incerta e titubante durante la sua performance danzante.

La vicenda ha scatenato il popolo di Internet che ha ripetutamente condiviso clip e fotogrammi, reinterpretandoli sotto forma di esilaranti meme.

La reazione del popolo di Internet

Nel corso della sua partecipazione all’ultima edizione di Amici, Rosa Di Grazia ha impersonato il ruolo di un’autentica trash queen, regalando ai telespettatori più affezionati del talent show di Maria De Filippi innumerevoli momenti a limite tra il comico e il grottesco.

I fan del programma, infatti, non possono aver già dimenticato le continue liti tra la ballerina e l’insegnante Alessandra Celentano o la decisione della ragazza di concludere la sua relazione sentimentale con il fidanzato in diretta, confessando di essersi innamorata di un compagno, o ancora i suoi frequenti scontri con la maggior parte degli altri allievi che stanno partecipando al talent.

Il suo particolare atteggiamento l’ha resa una solta di idolo tra gli utenti dei social che invocano a gran voce una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip.

Le critiche dei Choros Ballet

Le polemiche relative a Rosa Di Grazia, però, si sono concentrate soprattutto sul suo modo goffo e impacciato di ballare, soprattutto se confrontato con le abilità sfoggiate da molti dei suoi colleghi ballerini. A questo proposito, si sono espressi i Choros Ballet, un gruppo di ballerini professionisti molti attivi su YouTube, che hanno manifestato la propria perplessità affermando: “Ma coma ha fatto ad arrivare al serale?”.

A ogni modo, nonostante le critiche ricevute, Rosa Di Grazia non demorde e, con tenacia e caparbia, avanza nel suo percorso verso la finale, riuscendo anche ad accaparrarsi il premio Tim, dal valore di 5.000 euro, durante la puntata del serale trasmessa sabato 27 marzo.