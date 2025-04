Ballando con le stelle, storico programma Rai condotto da Milly Carlucci arriva ora con la versione “Sognando Ballando con le Stelle” sul nuovo programma si sono aperti subito filoni di gossip relativamente alla composizione della giuria, alcune di queste voci parlano addirittura di un addio di Guillermo Mariotto, giudice storico dello show che verrebbe sostituito da un altro personaggio tv famoso.

“Sognando Ballando con le stelle” cosa emerge rispetto alla giuria

Dato che in una ultime puntate del programma Mariotto non si è presentato, lasciando quindi vacante il proprio posto di giurato si sono iniziate a fare le più ampie congetture sul suo ruolo nel programma.

E’ quindi iniziato un “toto-nomi” su chi fosse pronto a sostituirlo, la realtà è che nessuno dei diretti interessati ha confermato questa ipotesi quindi si tratta di illazioni basate sul nulla, come troppo spesso accade.

Per placare tutto questo “fuoco” accesosi serviva l’intervento di un membro importante del programma e chi se non la regina ovvero la conduttrice Milly Carlucci.

Carlucci: Mariotto resta al suo posto, Miccio non farà parte del programma

Milly Carlucci è quindi intervenuta spiegando che “la giuria non si tocca” quindi Guillermo Mariotto resta come giurato del programma anche se non è chiaro se presenzierà o no a “Sognando Ballando con le Stelle”.

Su Enzo Miccio, come riportato da Biccy.it ha espresso parole di stima e affetto ma allo stesso tempo ha chiarito che al momento non c’è spazio per lui nel programma.

La speranza è che queste dichiarazioni ufficiali possano mettere la parola fine su una querelle che ha monopolizzato il web per diverso tempo.