Circa un mese e mezzo dopo le dichiarazioni di Zeudi Di Palma, che durante la sua partecipazione al Grande Fratello aveva insinuato che Enzo Paolo Turchi potesse essere omosessuale, è intervenuta la moglie del coreografo, Carmen Russo. In un’intervista a Nuovo TV, la showgirl ha risposto in maniera decisa e risoluta, affrontando direttamente le insinuazioni.

Il pensiero di Zeudi su Enzo Paolo Turchi

Zeudi Di Palma, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, ha insinuato che Enzo Paolo Turchi potesse essere omosessuale. La sua affermazione è stata fatta in modo ambiguo, lasciando intendere, ma senza confermare, questa possibilità.

La concorrente, mentre chiacchierava con Amanda, Stefania e Mattia in camera da letto, ha fatto una battuta stereotipata sui “ragazzi come lui” che avrebbero la “lingua troppo lunga“. Successivamente, ha fatto outing su un concorrente, ormai uscito dalla Casa.

“Tutti i miei amici che sono come Mattia hanno la lingua lunga. In che senso? Ok mi spiego meglio, maschi non etero. Loro hanno il fatto di avere la lingua lunga. Guarda ad esempio Enzo Paolo. Prendi come esempio lui, che non si teneva un cecio in bocca“.

Queste frasi hanno scatenato una serie di reazioni, inclusa quella di Carmen Russo, la moglie di Enzo Paolo Turchi, che ha risposto a tono a tali insinuazioni.

Enzo Paolo Turchi gay? Carmen Russo rompe il silenzio, la replica a Zeudi

A oltre un mese dalle dichiarazioni di Zeudi Di Palma, Carmen Russo ha chiarito la questione, dissipando ogni dubbio su suo marito. Ha spiegato che, stando insieme da più di quarant’anni, avrebbe notato se Enzo Paolo fosse stato gay:

“Me ne sarei accorta! Diciamo che in tanto tempo un minimo dubbio mi sarebbe sorto e invece non è mai accaduto. non ho mai pensato che lo fosse. Zero, non ho mai avuto dubbi su di lui”.

Ha poi criticato le voci create al Grande Fratello, sottolineando che Zeudi non conosce la realtà della loro relazione, poiché non hanno mai condiviso la convivenza nella Casa:

“Al Grande Fratello vivono solo di gossip e inventano, dicono cose assurde e prive di fondamento. Ma poi lei cosa ne sa? Loro due non hanno nemmeno condiviso l’esperienza di convivenza nella Casa. Quando Enzo Paolo è uscito dal reality a novembre, lei non era ancora entrata in gioco”.

Carmen ha poi ipotizzato che Zeudi possa pensare che i coreografi abbiano tendenze omosessuali, ma ha sottolineato che, nel 2025, una simile visione sarebbe un passo indietro di mille anni.

“Il nostro amore è meraviglioso. La passione? Cambia e si evolve nel tempo, ovviamente. Altrimenti finirebbe per essere ripetitiva e la noia non può che far male a un rapporto di coppia”.

La showgirl ha spiegato che il segreto del loro rapporto risiede nel giusto equilibrio di passione, simpatia e rispetto. Ha aggiunto che non farebbe mai nulla che potesse turbare Enzo Paolo, e che lo stesso vale per lui. Hanno sottolineato di essere complici nel divertimento e nella vita, apprezzando le cose più semplici, che sono quelle che regalano loro la felicità.