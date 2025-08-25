Tra lacrime e ricordi, Enzo Salvi annuncia la morte della mamma e ringrazia amici e fan per il sostegno.

Enzo Salvi attraversa un momento di profondo dolore: è venuta a mancare la mamma. L’attore romano ha voluto condividere il suo addio sui social, con parole piene di affetto e commozione che hanno subito ricevuto il sostegno e la vicinanza dei fan.

Enzo Salvi annulla gli spettacoli

Enzo Salvi aveva annullato la sua partecipazione allo spettacolo previsto il 22 agosto al Festival Euromediterraneo di Altomonte, in provincia di Cosenza, per stare accanto alla madre Bruna, le cui condizioni di salute si erano gravemente aggravate.

“Amici di Altomonte, con grande dispiacere devo comunicarvi che questa sera non potrò essere presente. Mia madre è in fin di vita e un figlio non può abbandonare la madre in un momento così delicato. Vi chiedo di accogliere con il vostro buon cuore la mia assenza e i miei sentimenti. Spero di rivedervi presto e vi ringrazio per la vostra comprensione”, aveva spiegato il comico.

Il pubblico e gli organizzatori dell’evento hanno mostrato comprensione e solidarietà nei confronti di Salvi, manifestando affetto e vicinanza in questo momento di dolore.

Lutto per Enzo Salvi, è morta la mamma: il commovente messaggio sui social

“CIAO MAMMA. Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me. Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo Papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto. Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via… Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore”.

Enzo Salvi ha espresso il dolore per la perdita della madre, raccontando che con lei se ne va una parte di sé, ma che rimangono il suo sorriso, il suo affetto infinito e la forza che ha sempre illuminato la sua vita. Ha ricordato quanto fosse una madre meravigliosa e quanto il suo esempio, i suoi insegnamenti e la sua voce continueranno a vivere dentro di lui ogni giorno.

Infine, ha voluto ringraziare dal profondo del cuore tutti i suoi amici che gli sono stati vicini in questo momento e tutte le persone che hanno espresso preghiere e affetto, esprimendo la sua gratitudine con un caloroso “Vi voglio bene”.