EOLO, la rivoluzione di internet

Quando Internet diventa indispensabile: FWA ed EOLO.

Argomenti trattati Intrattenimento

Studio+Lavoro

Sicurezza

Negli ultimi anni, internet è diventato un elemento imprescindibile per la maggior parte delle persone: che sia per lavorare, per studiare o per prenotare dei servizi online, tutti necessitano di avere a disposizione una connessione internet affidabile, veloce e ad un prezzo contenuto. A partire dal 2020 poi, a causa dei nuovi scenari creati dalla pandemia, smart working e DAD sono diventati la normalità, acuendo la necessità di una connessione stabile.

Sfortunatamente, quella che può sembrare un’esigenza scontata e di facile soluzione non è necessariamente semplice per tutti: esistono infatti in Italia alcune zone, e nemmeno poche, che non sono raggiunte non solo dalla fibra, ma nemmeno dalla connessione ADSL. È proprio per venire incontro alle esigenze di queste aree, generalmente piccoli comuni, che si sta diffondendo sempre più la connessione FWA (acronimo di Fixed Wireless Access), una tecnologia che permette di avvalersi di una connessione senza fili basandosi sulle onde radio.

Uno dei leader in tal senso è EOLO, con una copertura FWA su oltre 6500 piccoli comuni in tutta Italia. Partiti nel 1999 proprio da un piccolo comune, l’obiettivo dell’azienda è sempre stato infatti quello di garantire una copertura internet affidabile e il più veloce possibile in tutte quelle aree “disagiate” dal punto di vista della connessione internet, perché difficili o impossibili da raggiungere coi cablaggi di ADSL e fibra: la mission dell’azienda è infatti quella di garantire il diritto alla connessione a tutti.

Ad oggi, EOLO porta la connessione internet fino a 100 Mega per i clienti consumer, grazie alla sua offerta EOLOPiù, che con un prezzo contenuto (a partire da € 26,90 al mese), offre una soluzione efficace alle esigenze di ciascun utente. Infatti, oltre al pacchetto basilare (chiamate illimitate e internet fino a 30 Mb/s in download), è possibile personalizzare ulteriormente l’offerta sulla base delle proprie esigenze, grazie ai tre pacchetti messi a disposizione. Vediamo nel dettaglio quali sono queste soluzioni di personalizzazione delle offerte wifi casa.

Intrattenimento

Per tutti coloro che hanno necessità di una connessione internet per il proprio divertimento, come per esempio lo streaming di film o eventi sportivi o il gaming, che negli ultimi anni ha acquisito un peso sempre maggiore fra gli hobby degli adolescenti soprattutto, EOLO mette a disposizione un pacchetto apposito, che non solo permette la massima velocità per queste attività su vari dispositivi, ma per 12 mesi offre i vantaggi di PlayStation Plus.

Studio+Lavoro

Come anticipato, DAD e smart working sono ormai all’ordine del giorno ed EOLO ha pensato quindi ad un pacchetto ad hoc per questo tipo di esigenze, con una configurazione ad hoc e 12 mesi di Microsoft 365 Professional per gli utenti che scelgono questa soluzione.

Sicurezza

EOLO ha pensato anche a chi ha necessità di una connessione protetta da intrusioni esterne: nel pacchetto Sicurezza è infatti incluso un antivirus che protegge tutti i dispositivi connessi.

Non è però tutto: nel pacchetto è incluso anche il servizio di Parental Control, ideale per chi vuole lasciare i propri figli liberi di navigare, ma con la certezza che siano esposti solo a contenuti adatti.