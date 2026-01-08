Il 5 febbraio del 2025 l’imprenditore Lorenzo Rovagnati morì in un incidente in elicottero assieme a due piloti, Leonardo Italiani e Flavio Massa. Proprio a uno di loro due fu rubato un Rolex, ora recuperato dai Carabinieri.

Morte Lorenzo Rovagnati: il furto del Rolex a uno dei piloti deceduti

Dopo la tragedia dell’elicottero del 5 febbraio del 2025, nella quale perse la vita l’imprenditore Lorenzo Rovagnati e i due piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa, i Carabinieri hanno scoperto che, a uno dei due, fu rubato un Rolex Submariner (il cui valore può superare i 10mila euro).

A darne notizia è 12TvParma. Quando i corpi dei piloti furono consegnati per l’autopsia presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Maggiore di Parma, alla consegna ai familiari degli oggetti personali, i genitori di Leonardo Italiani notarono la mancanza dell’orologio, che la madre aveva regalato al figlio per i suoi 18 anni. Da lì sono partire le indagini dei Carabinieri, fino alla svolta.

Morte Lorenzo Rovagnati: ritrovato il Rolex rubato a uno dei piloti deceduti

I Carabinieri, dopo la scoperta del Rolex che era stato trafugato dal corpo di uno dei due piloti morti assieme all’imprenditore Lorenzo Rovagnati, hanno dato il via alle indagini, svolgendo accertamenti e perquisizione fino a quando qualcuno, probabilmente impaurito dal lavoro degli inquirenti, ha fatto ritrovare il Rolex in un cestino dei rifiuti del reparto ospedaliero.