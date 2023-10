Confermato l’ergastolo per Gaia Russo Dieni e Nicolas Musi, accusati di aver ucciso nel 2019 il piccolo Leonardo (figlio di lei), che aveva solo 19 mesi.

Confermato l’ergastolo per i genitori che uccisero il piccolo Leonardo a Novara

Leonardo aveva solo 19 mesi e la sua vita è stata spezzata dalla prima persona che avrebbe dovuto proteggerlo: sua madre.

La donna lo uccise insieme al compagno e nonostante sia lui l’esecutore materiale dell’omicidio, lei era pienamente cosciente delle percosse che il bambino subiva.

Anche in passato era stato portato in pronto soccorso per questo motivo, ma lei copriva sempre il compagno alludendo a incidenti domestici per giustificare i vistosi segni.

La prima sentenza per la coppia è arrivata nel 2021, poi confermata in appello.

Bambino ucciso a Novara: anche la madre è responsabile

Nonostante gli inquirenti abbiamo ricostruito che sia stato Nicolas Musi a percuotere il bambino fino a ucciderlo, la madre Gaia è stata giudicata ugualmente responsabile perché non ha fatto nulla per proteggere Leonardo.

Le difese degli imputati chiedevano l’annullamento dell’ergastolo ipotizzando l’omicidio preterintenzionale, ma la Cassazione ha respinto il ricorso.

Gaia Russo è rimasta in questi anni ai domiciliari in una comunità di Torino, mentre l’uomo in carcere. Questa decisione era scaturita dal fatto che dopo la condanna aveva partorito un’altra bambina.

Invece anche lei finirà nello stesso carcere dell’ex fidanzato, già dal giorno della sentenza definitiva – 26 ottobre – perché la Procura di Novara ha già disposto l’ordine di carcerazione.