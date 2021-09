Erika Mattina insultata sui social: le insinuazioni sessiste sulla finalista di Miss Mondo

Erika Mattina, finalista a Miss Mondo Italia nonché ex volto de "La Caserma" di Rai 2, è stata insultata sui social per il suo orientamento sessuale

Erika Mattina ha passato diverse selezioni per Miss Mondo Italia, arrivando in finale tra le 25 bellissime che si contenderanno la fascia. La gioia della giovanissima ragazza aronese è tuttavia stata subito offuscata dagli insulti sessisti apparsi sulla sua pagina Instagram.

Erika è infatti una lesbica dichiarata e a tal proposito gli haters l’hanno accusata di aver passato le selezioni solamente per questo motivo. Diversi sono i messaggi apparsi sul web che hanno assunto più o meno il medesimo significato, dicendo per esempio che oramai “il ghieismo è ovunque” o trovando assurdo che un’omosessuale faccia le selezioni per Miss Mondo. Sia Erika sia la sua fidanzata Martina Tammaro hanno commentato tali attacchi definendole “perle degli omofobi”.

Erika Mattina allontanata da amici e famigliari

Erika Mattina, influencer e attivista LGBT+, è diventata nota al pubblico anche per essere stata una delle concorrenti de “La Caserma”, reality di Rai 2 dedicato a diversi giovani ribelli in cerca di un raddrizzamento disciplinare. La 24enne ha peraltro fondato insieme alla sua compagna una pagina social destinata proprio a combattere l’omofobia.

Erika ha fatto coming out a 19 anni, ma nonostante ciò non ha trovato immediati consensi.

Molti presunti amici si sono allontanati da lei, così come la sua famiglia, con la quale non sembra avere un rapporto stretto. Laureata in Scienze dei servizi giuridici presso l’Università Bicocca di Milano, Erika è anche autrice del libro Le perle degli omofobi.