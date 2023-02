Eros Ramazzotti, che ha due matrimoni falliti alle spalle, all’età di 60 anni ha trovato un nuovo amore.

Il cantante ha parlato della nuova fidanzata, della figlia Aurora e del cantante Ultimo.

Eros Ramazzotti ha trovato un nuovo amore: la conferma

Eros Ramazzotti sta per compiere 60 anni. Si divide tra l’Italia e il Messico e alle spalle ha due matrimoni falliti, con Michelle Hunziker e con Marica Pellegrinelli. Il cantante, però, ha svelato di aver trovato un nuovo amore, anche se per il momento preferisce non svelare più dettagli.

Ha semplicemente lasciato intendere che si tratta di una relazione molto importante. Con Michelle Hunziker è riuscito a ricostruire un ottimo rapporto e spesso si sono visti insieme, ma tra di loro c’è solo una profonda amicizia e nessun ritorno di fiamma. Dal loro grande amore è nata Aurora. Dal matrimonio con la Pellegrinelli, invece, sono nati Raffaella Maria e Gabrio Tullio, che hanno 12 e 8 anni. La donna oggi è felice accanto a Dj Djoko, deejay e produttore musicale olandese.

Eros Ramazzotti parla della figlia Aurora e di Ultimo

Eros Ramazzotti ha parlato anche della figlia Aurora, che potrebbe diventare una cantante e seguire le orme del suo papà. “Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata ‘la figlia di’ e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco.

Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi” ha dichiarato Eros. “Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io la aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto. E canteremo anche insieme” ha aggiunto il cantante, che ha anche dichiarato che il suo erede è Ultimo, con cui ha duettato a Sanremo. Secondo Eros, il cantante è un vero musicista, che sa stare sul palco e trasmettere emozioni.

Gli ha voluto dare il consiglio di stare più tranquillo e di tenere a bada l’istinto.