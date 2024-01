Un uomo di Rivalba è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale, si chiamava Tommaso Costantino

Incidente stradale a Bosconero: è morto Tommaso Costantino.

Morto Tommaso Costantino a Rivalba

La tragedia è avvenuta lungo la strada ex statale 460 oggi, poco dopo le 13:30.

Tommaso Costantino è morto, la dinamica dell’incidente

Tommaso Costantino è morto alla guida di una Dacia Sandero, in località Mastri a Bosconero.

L’uomo stava viaggiando verso Feletto Canavese quando, con l’auto, si è scontrato frontalmente contro il muro di cemento che delimita l’ingresso dell’area di servizio Beyfin.

Tommaso Costantino è morto, l’arrivo dei soccorsi

La moglie dell’uomo deceduto, che viaggiava sull’auto, è rimasta illesa e ha dato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto, oltre ai medici sanitari, che non hanno potuto far altro che decretare il decesso dell’uomo, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo, alimentato a gpl, evitando il possibile incendio dell’auto.

Morto Tommaso Costantino, le indagini dell’incidente

Le autorità stanno procedendo alla ricostruzione di quanto accaduto. Al momento la dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, si indaga per chiarire le circostanze che hanno causato la morte.

I carabinieri di Chivasso, arrivati subito dopo l’incidente stradale, escludono il coinvolgimento di altre auto, si pensa si sia trattato di un incidente in cui è rimasto coinvolto soltanto l’uomo.

Nonostante ciò, al momento non è ancora chiaro se l’uomo sia deceduto a causa dell’incidente o per il malore improvviso.