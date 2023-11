Esclusione Morgan X Factor, il cantante: "Pronto a condividere integralmente la chat con Ambra"

L’esclusione di Morgan da X-Factor 2023 è diventata nel giro di poco tempo un vero e proprio caso. L’artista ed ex giudice del talent targato Sky ha rilasciato nuove e dure dichiarazioni, facendo anche il nome di Ambra Angiolini. Quest’ultima – dopo l’uscita di Morgan dal talent – è subentrata agli Astromare. In una serie di dichiarazioni fatte alla testata Fanpage, il cantante non le ha mandate a dire, dicendosi pronto a “condividere e pubblicare integralmente la mia chat Whatsapp con Ambra se lei è consenziente”. Ha anche aggiunto a tale proposito: “Vediamo chi dice il vero e chi fa retorica spicciola. Chi è gentile nell’animo e chi è nullo nello spirito”.

Esclusione Morgan da X Factor: “Ciò che è successo è sintomo di una disfunzione”

Il cantante, nel corso della sua riflessione, ha rivendicato quelli che sono stati i suoi meriti all’interno del suo programma: “Potete riguardare tutte le puntate sin dalle audizioni e vedrete che l’unico elemento che ha portato una conoscenza e una preparazione professionale ed artistica è stato trattato male – ha detto -. Così viene trattata la cultura in questo Paese ed è un grande dolore per me e per tutti coloro i quali si impegnano, studiano, hanno talento e merito ma sono costretti a subire la prepotenza di uno squallido sistema di poteri economici che umiliano e vilipendono la qualità a favore di una ignoranza che si chiama esattamente analfabetismo funzionale. Che non si scrivano stupidaggini sul copione della furia di Morgan e della prevedibilità di quel che è successo, ma si chiamino le cose con il loro nome: io non litigo, io combatto quel degrado, ed è cosa molto diversa”.

“Chi strumentalizza come Ambra un vaf***o accusando di misoginia è fuoristrada”

Non ultimo Morgan, a proposito della vicenda con l’ex collega Ambra Angiolini ha tenuto a precisare: “A proposito delle donne dico alle dipendenti di Sky che chi strumentalizza come Ambra un vaffanculo liberatorio accusando di misoginia è fuori strada. Sono circondato da donne per via della mia gentilezza e dell’empatia che ho con il gentil sesso […] Mandare a quel paese qualcuno perché è pessimo e perché ti sta dando fastidio è un gesto umano che non ha a che fare col sesso e non ha una valenza discriminatoria se non nel discriminare le persone virtuose e amiche da quelle presuntuose e ignoranti. Di questo passo finiremo a dire che Charlie Manson è stato discriminato perché ebreo”.