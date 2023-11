Luca Jurman si schiera con Morgan: le parole contro X Factor

La cacciata di Morgan da X Factor continua a far discutere. Nelle ultime ore si è espresso anche Luca Jurman, che si è schierato con Marco Castoldi e ha attaccato duramente il talent di Sky.

Morgan è stato fatto fuori da X Factor per diversi motivi. Stando al comunicato diffuso da Sky, Marco Castoldi ha avuto atteggiamenti inammissibili. Dopo Fiorello, che ha parzialmente difeso il cantautore, anche Luca Jurman ha detto la sua. L’ex professore di Amici si è schierato con Morgan, attaccando duramente X Factor.

Via social, Luca Jurman si è scagliato contro l’intera macchina di X Factor. Ha tuonato:

“La Michielin non sa manco che Ivan Graziani è morto! È giusto che vada a Sanremo a dirigere al posto di un direttore d’orchestra solo perché ha fatto il triennio di canto jazz in un conservatorio sfigato? Ma voi siete matti. Non è in grado di fare la conduttrice. Così come non è in grado di fare il giudice un parac**o come Dargen D’Amico. Volete dire che Ambra, che per carità è un’attrice, una performer ed è stata anche da ragazzina una conduttrice, sia un giudice di canto adeguata ad un programma come X Factor? Volete dire che Fedez è in grado di fare il giudice di una cosa del genere? Avete dei problemi se lo pensate”.