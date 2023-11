Nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai2, Fiorello ha detto la sua sul caso Morgan a X Factor. Lo showman siciliano ha lanciato una frecciatina ai vertici del talent Sky.

Fiorello: frecciatina a X Factor per il caso Morgan

Fiorello, durante l’ultima puntata di Viva Rai2, ha preso la palla al balzo e ha parlato della cacciata di Morgan da X Factor. Lo showman siciliano non ha alcun dubbio: se si ingaggia un soggetto come Marco Castoldi si è consapevoli di ciò a cui si va incontro. Pertanto, è inutile lamentarsi,.

Parlando della decisione di X Factor di licenziare Morgan, Fiorello ha dichiarato:

“Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan. Se io prendessi Morgan e mi viene qui a farmi il ballo dei cigni, gli dico no. Fai qualcosa, insulta Biggio”.