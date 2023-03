Roma, 29 mar. (askanews) –

La Corea del Sud e gli Stati Uniti effettuano grandi esercitazioni congiunte di sbarco anfibio a Pocheon, in Corea del Sud.

L’esercitazione “Ssangyong” durerà diversi giorni ed “è progettata per la difesa congiunta della penisola coreana” ha spiegato il tenente colonnello Eric Olson della 13esima unità di spedizione dei Marines, “questo è importante per noi, è importante per la stabilità regionale” ha aggiunto.