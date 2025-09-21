É stato trasportato in codice rosso in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni un giovane caduto dal tettuccio di un’auto in corsa per ragioni ancora tutte da chiarire. L’incidente si è verificato a Esine, comune del Bresciano: a seguito dal volo dal veicolo il ragazzo, che ha 23 anni, ha sbattuto violentemente sull’asfalto rimanendo a terra incosciente.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto: il fatto si è verificato alle 5.30 del mattino ed è già stata formulata una sconvolgente ipotesi.

Precipita dal tettuccio di un’auto impattando a terra: l’ipotesi choc

Le forze dell’ordine hanno prelevato e visionato il telefonino del giovane e sarebbero stati rinvenuti dei video relativi agli istanti dell’incidente. Il 23enne non si trovava da solo ma in compagnia di altri cinque amici e nelle ore precedenti avevano passato la serata ad una festa nella Bergamasca. Stavano dunque facendo rientro in provincia di Brescia e qui, intorno alle 5.30 del mattino, si è verificato il drammatico incidente. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti sulla base delle testimonianze raccolte, il giovane sarebbe salito sul tettuccio della vettura sdraiandosi su di essa mentre il veicolo era in corsa.

All’uscita da una rotonda però sarebbe caduto precipitando sull’asfalto. Secondo le forze dell’ordine, l’episodio potrebbe essere il tragico epilogo di una bravata o di una sfida social. Si ipotizza infatti anche la possibilità che il ragazzo abbia imitato video di planking o di car surfing, sfide che girano sui social e che prevedono proprio di sdraiarsi in luoghi ad alto rischio, comprese le auto in corsa. Inoltre sul tettuccio dell’auto, guidata da una coetanea, era presente anche un secondo ragazzo: uno si sarebbe aggrappato al portapacchi con due mani mentre l’altro soltanto con una mano, forse perché con il cellulare stava riprendendo tutto.

Quando, forse a seguito di un’accelerazione improvvisa dell’auto all’uscita della rotonda, il ragazzo che si teneva con una sola mano ha perso la presa sbattendo la testa con violenza sull’asfalto. Sono stati gli amici ad allertare i soccorsi giunti in loco anche con l’elisoccorso, impiegato per portarlo d’urgenza in ospedale. I medici hanno immediatamente effettuato un intervento chiurgico d’urgenza: il 23enne resta però in condizioni gravi e non è fuori pericolo.