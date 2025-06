Luciano Spalletti è stato esonerato dalla carica di CT, Claudio Ranieri ha detto no, ora quindi inizia il toto allenatore per la nazionale di calcio maschile.

Luciano Spalletti è stato esonerato dall’incarico di allenatore della Nazionale italiana di calcio e subito dopo questa scelta si è aperto il valzer di nomi per la sua sostituizione, il più forte candidato era fino a poche ore fa Claudio Ranieri ma egli ha declinato l’offerta.

Dopo il no di Ranieri, chi sono i candidati

Claudio Ranieri ha detto no alla nazionale pur considerando la decisione presa come un vero onore, continuando quindi a svolgere il ruolo di consulente per la Roma che ha portato alla qualificazione di Europa League al termine del campionato.

A questo punto le scelte possibili virano su allenatori che hanno alla base esperienze di medio livello nel professionismo. La prima scelta era inizialmente Stefano Pioli che ha terminato la sua avventura all’Al Nassr e sta avendo contatti con la Fiorentina, pensando quindi di tornare in Italia.

Le scelte quindi con Pioli fuorigioco si limitano a tre allenatori: Fabio Cannavaro, Daniele De Rossi e Rino Gattuso.

Il favorito ora è Gattuso

Considerata l’esperienza dei tre ex calciatori, campioni del mondo del 2006, quello con più esperienza in contesti difficili, sportivamente parlando, è Rino Gattuso che sta infatti guadagnando consensi all’interno della FIGC.

Al momento però non si hanno voci di contatti con l’ex calciatore del Milan, il tempo però c’è per avviare le trattative dato che il prossimo match dell’Italia è previsto per il 5 settembre contro l’Estonia.

Sicuramente il tema CT della nazionale sarà risolto in poche settimane così da scoprire quale nuovo corso prenderà la compagine italiana che nonostante la vittoria con la Moldavia ha davvero poco convinto in termini di gioco.