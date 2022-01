Esplosione di Ravanusa, spunta un nuovo video inedito: gli attimi prima del dramma

Spunta un nuovo video dell'esplosione di Ravanusa in cui morirono nove persone: un'auto è passata in una via adiacente pochi secondi prima.

Mentre proseguono le indagini sulla ricostruzione dell’esplosione di Ravanusa, comune in provincia di Agrigento in cui l’11 dicembre 2021 un edificio è crollato causando la morte di nove persone, tra gli atti dell’inchiesta è spuntato un nuovo video con alcune immagini precedenti al dramma.

Esplosione Ravanusa: spunta un nuovo video

Il filmato, estratto da una telecamera di sicurezza della zona e depositato negli atti dell’inchiesta, mostra gli istanti immediatamente prima dell’esplosione che ha portato al crollo di due palazzine. Nelle immagini si intravedono i fari di un’automobile che stava transitando proprio in quel momento da una strada adiacente a via Trilussa.

Poi il boato e la fuga delle due persone che erano all’interno dell’abitacolo prima della pioggia di detriti che hanno invaso la strada.

Esplosione Ravanusa, spunta un nuovo video: proseguono le indagini

Intanto sono iniziate le operazioni di scavo e campionamento e le analisi visive e strumentali nell’area rossa. A svolgere quelli che sono stati definiti “accertamenti tecnici irripetibili” vi è un team di periti coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore Vella.

L’inchiesta è per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Per il momento è stato accertato che a scatenare l’esplosione sia stata prodotta una bolla o camera di metano innescata da una casuale scintilla.

Gli accertamenti serviranno capire capire perché si sia creata e come si sia propagata.