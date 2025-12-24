Esplosione di un'autocisterna GPL sull'A1: il dramma di Teano e le sue conseguenze

Nel tardo pomeriggio di ieri, un grave incidente ha colpito l’autostrada A1, all’altezza di Teano. Un’autocisterna carica di GPL ha preso fuoco a seguito di un tamponamento con un mezzo pesante adibito al trasporto di veicoli. L’episodio ha generato un’esplosione che ha creato crateri sulla carreggiata, costringendo le autorità a chiudere l’arteria per motivi di sicurezza.

Il racconto dell’incidente

Il drammatico evento si è verificato intorno alle 17:00, quando un camion bisarca ha urtato l’autocisterna. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco, accompagnati dalla Polizia stradale e dal personale di Autostrade per l’Italia. La prontezza degli operatori ha consentito l’evacuazione delle aree di servizio vicine, evitando così feriti o vittime.

Le operazioni di soccorso

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte da diverse sedi, hanno operato incessantemente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Nonostante gli sforzi, la cisterna ha subito un’esplosione, il cui boato è stato avvertito a chilometri di distanza. Questo evento ha provocato danni significativi al manto stradale, rendendo necessarie operazioni di ripristino che richiederanno tempo e risorse.

Le conseguenze del sinistro

La chiusura del tratto autostradale tra Capua e Caianello ha generato lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. L’arteria è rimasta bloccata fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Gli utenti diretti verso Napoli sono stati invitati a percorrere strade alternative, con suggerimenti per uscire a Cassino e rientrare in autostrada a Capua, evitando così il traffico intenso.

Ripristino della carreggiata

Una task force di Autostrade per l’Italia è attualmente al lavoro per il recupero della carreggiata danneggiata. Le operazioni proseguiranno durante la notte, per garantire la riapertura del tratto nelle prime ore del mattino successivo. Si prevede che le misure di sicurezza adottate abbiano contribuito a evitare conseguenze più gravi, nonostante la gravità dell’incidente.

L’incidente sull’A1 di Teano ha evidenziato la necessità di un’efficace gestione delle emergenze e la capacità di reazione delle squadre di soccorso. Fortunatamente, grazie al pronto intervento, non si sono registrati feriti. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a lavorare per ripristinare la normalità nel minor tempo possibile.