Esplosioni nella raffineria di petrolio di White Lake Township: evacuazione residenti della zona

Le esplosioni in una raffineria di petrolio a White Lake Township hanno scatenato un incendio e portato all’evacuazione di alcuni residenti nelle vicinanze, come spiegato dalle autorità. In pochi minuti si sono verificate due esplosioni diverse, che hanno scatenato un forte incendio, con fiamme più alte degli alberi. Si è anche formato un grande cono di fumo nero, che poteva essere visto anche a chilometri di distanza. Meno di 100 residenti della zona dell’esplosione sono stati evacuati, come annunciato dalla polizia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Esplosioni nella raffineria di petrolio di White Lake Township: non ci sono feriti

Laun Dearman, che vive poco distante dalla raffineria, ha dichiarato che lui e la moglie hanno notato le fiamme e il fumo. “È un piccolo impianto portatile. Stanno trivellando il petrolio da quasi un anno ormai” ha spiegato. La polizia ha dichiarato che le prese d’aria e i contenitori che regolano il flusso d’aria verso una linea di gas sotterranea sono esplosi. Fortunatamente non si registrano feriti.