Genitori violentano la loro figlia di 2 anni e mettono il video in rete: la coppia pensava di fare lo stesso anche con il figlio non ancora nato.

Una storia davvero raccapricciante quella che arriva dagli Usa. Gerrad Coddington, 25 anni, e Christina Nelson-Coddington, 29, della Pauls Valley in Oklahoma, sono stati condannati all’ergastolo. La coppia è accusata di aver violentato la loro bambina di due anni e pianificato di fare altrettanto col piccolo che stava per nascere.

Per la gravità dei loro reati, ai due pedofili non sarà concessa la possibilità di richiedere la libertà condizionale. Le accuse mosse contro di loro sono a dir poco sconcertanti: avrebbero ammanettato, picchiato e violentato la loro figlioletta e condiviso su web l’abominevole piano per fare lo stesso con il loro bambino non ancora nato.





Genitori violentano figlia di 2 anni

Il giudice Leah Edwards ha condannato Gerrad Coddington e Christina Nelson-Coddington per 29 reati sessuali su minori tra cui stupro, abuso di minori, incesto e produzione di immagini di violenza su minori.

Il procuratore generale dell’Oklahoma Mike Hunter ha definito i crimini “i peggiori che abbia mai visto”. Hunter ha poi aggiunto: “Questi due individui sono stati coinvolti in orribili atti di abusi e violenza con bambini innocenti… Le azioni di questi due individui sono orribili, inconcepibili, imperdonabili”.

Hunter si è poi congratulato col giudice Edwards, con gli investigatori del National Center for Missing and Exploited Children, e con la Task Force Internet Crimes Against Children oltre che con gli avvocati per il lavoro svolto. Trista Hale Stratton, l’inquilina dei Coddingtons, è rimasta totalmente sorpresa dalle accuse e dall’arresto della coppia avvenuto a Giugno 2019. All’emittente KFOR avrebbe detto: “Non so cosa pensare. Sono la mia famiglia. Sono persone fantastiche”.