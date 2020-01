Paura a Villejuif, alle porte di Parigi, per un accoltellamento: un uomo ha tentato di pugnalare tre passanti scelti a caso.

Tre persone sono state aggredite alle porte di Parigi, coinvolte in un accoltellamento per le strade di Villejuif (cittadina di circa 50 mila abitanti situata nella regione dell’Ile de France). Secondo quanto si apprende dalle prime notizie trapelate da fonti locali, un uomo avrebbe tentato di pugnalare alcuni passanti (scelti in modo casuale) all’interno del parco Hauts Bruyères. L’aggressore è stato prontamente neutralizzato dagli agenti di polizia, che hanno aperto il fuoco.





Parigi, accoltellamento a Villejuif

Resta ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, che – secondo l’emittente televisiva locale Bfm – sarebbe terminata con uno scontro a fuoco in cui l’uomo armato di coltello è stato raggiunto da almeno tre proiettili. Ignote, al momento, le sue condizioni di salute. Sconosciute anche le motivazioni del folle gesto.

È trascorso poco più di un anno da quando a essere vittima di un accoltellamento per le strade di Parigi è stato un tifoso del Manchester United pugnalato da un tassista dopo la sconfitta del PSG contro la squadra britannica nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018.

In un primo momento, l’aggressore ha minacciato l’unica donna nel gruppo di tifosi. Quando il ragazzo è intervenuto in sua difesa, è rimasto gravemente ferito.

È, invece, di un morto e quattro feriti il bilancio dell’aggressione risalente a maggio 2018, quando un uomo ha accoltellato i passanti a pochi passi dal centralissimo teatro Opera di Parigi, al grido di “Allah Akbar”. Le medesime parole sono state pronunciate anche dall’assalitore che, nell’agosto dello stesso anno, ha aggredito alcuni passanti a Trappes, a ovest della capitale.