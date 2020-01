Assume stimolante per tori e viene operato urgentemete a causa dell'effetto prolungatosi per tre giorni: questo quando accaduto ad messicano.

La sua intenzione era quella di fare una bella figura durante una prestazione sessuale con una donna. Per questo un uomo originario del Messico ha assunto una dose di stimolante per tori, ma senza ottenere l’effetto sperato. Dopo un’erezione durata 72 ore, ha dovuto subire un’operazione d’urgenza.

Uomo assume stimolante per tori

Secondo quanto ricostruito da media locali, che non hanno reso note le generalità dell’uomo, costui avrebbe fatto un viaggio di 900 km per recarsi a Veracruz e procurarsi la sostanza. Si tratta di un farmaco che gli allevatori della zona somministrano ai tori durante la fase di inseminazione e, inutile dirlo, non è adatto agli umani.

Ma in vista di un incontro con una donna, l’uomo l’ha assunto rischiando di provocarsi danni irreparabili.

L’assunzione gli ha infatti provocato un’erezione durata tre giorni accompagnata da dolori lancinanti. Vedendo che la situazione migliorava, ha deciso di recarsi all’ospedale di Reynosa, al confine con gli Stati Uniti, dove i medici l’hanno operato d’urgenza. La sua condizione avrebbe potuto creargli danni permanenti e il personale ha dunque deciso di intervenire nell’immediato.

Al termine dell’operazione, il paziente ha confessato quanto fatto. Ha spiegato di aver acquistato, senza alcuna prescrizione, il farmaco in questione per utilizzarlo in vista di un rapporto con una donna.

Questo non è il primo caso di uso improprio di viagra o sostanze simili che rischia di causare effetti irreversibili. Nei vicini Stati Uniti un uomo di 31 anni aveva bevuto direttamente da una bottiglia il citrato di sildenafil, principio attivo del viagra. Dopo averlo assunto aveva iniziato a vedere tutto rosso.