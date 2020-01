Ripresi dalle telecamere mentre si baciano allo stadio, tra i due cala immediatamente il gelo. Tradimento svelato dalla televisione?

È diventato virale il video che ritrae una coppia sugli spalti di uno stadio ecuadoriano mentre un uomo e una donna si baciano. Ripresi dalle telecamere, infatti, tra i due cala immediatamente il gelo. Tradimento svelato dalla televisione?

Tradimento in diretta TV?

La “Kiss Cam”, ovvero la tradizionale carrellata delle immagini sugli spalti, ha ripreso un tifoso intento a sbaciucchiare una ragazza nel corso della sfida Barcelona-Dolphin, in Ecuador. Una partita alla quale era presente anche Alessandro Del Piero, sceso in campo come ospite speciale per la “notte gialla”, la serata di presentazione del Barcelona. Insieme all’ex capitano della Juve, c’erano anche Ronaldiho, Diego Forlán, Kaká e Pirlo. Fin qui nulla di strano, salvo poi notare un cambiamento di atteggiamento della coppia.

Appena si accorgono di essere ripresi dalle telecamere, infatti, tra i due è calatp il gelo.

Una scena ripresa dalle telecamere della TV che trasmette in diretta il match, che vede quini l’uomo smettere immediatamente di abbracciare la donna. I due diretti cercano di fare i vaghi, mentre si scambiano sguardi imbarazzati. A quanto pare l’uomo, sposato con un’altra donna, è stato beccato in flagrante mentre si trovava allo stadio con l’amante. Questa sarebbe la spiegazione dietro l’atteggiamento della coppia dopo aver scoperto di essere stati ripresi dalle telecamere.

Nonostante il tentativo di far finta di nulla, però, era già troppo tardi. La sua reazione è stata catturata dai social network e il video in questione è diventato virale.

Rilanciato dalla giornalista Evelyn Gonzalez, d’altronde induce il popolo del web a pensare ad un tradimento scoperto allo stadio e trasmesso in televisione dapprima e sui social poi. “Signori, siate fedeli”, scrive infatti Evelyn Gonzalez.