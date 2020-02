Il pilota del volo AZ608 decollato da Roma e diretto a New York ha effettuto un atterraggio non previsto a Londra a causa di un passeggero indisciplinato.

Passeggero indisciplinato a bordo di un aereo decollato da Roma e diretto a New York. È accaduto sul volo AZ608 di Alitalia Airlines, dirottato verso l’aeroporto londinese di Heathrow per un atterraggio non previsto, come riportato dai media locali. Il volo è decollato da Roma alle 10:37 del 16 febbraio con previsione di arrivo all’aeroporto di New York alle 2.25 pm; ma qualcosa è andato storto e il pilota ha comunicato alla torre di controllo la sopraggiunta problematica intorno alle 11:30.

Atterraggio di emergenza per volo Alitalia Roma-New York

Per questo l’aereo ha iniziato una discesa sul Canale della Manica per poi cambiare rotta, dirigendosi verso il Regno Unito allo scopo di raggiungere lo scalo aeroportuale di Londra. Le ragioni dell’atterraggio sono state rese note in seguito dalla compagnia aerea.

Sarebbe stato deciso dal pilota a causa di un passeggero “indisciplinato” (unruly passenger) che avrebbe creato problemi a bordo e che una volta atterrati sarebbe stato fatto scendere dal velivolo.

Le precisazioni di Alitalia

Fonti della compagnia fanno sapere che: “A causa di un passeggero indisciplinato (unruly passenger) a bordo del volo AZ 608 Roma-New York, il Comandante, come previsto dagli standard di sicurezza in questi casi, ha scelto cautelativamente di atterrare sul primo aeroporto utile, Londra Heathrow, senza dichiarare alcuna emergenza. L’atterraggio a Londra è avvenuto regolarmente, il passeggero è stato fatto sbarcare e l’aereo è già ripartito dall’aeroporto di Heathrow alla volta di New York”.