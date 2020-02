La Romania ha disposto la quarantena obbligatoria per quanti faranno ritorno dalle zone d'Italia più contagiate dal coronavirus.

Come misura per fronteggiare il coronavirus, la Romania ha disposto l’obbligatorietà della quarantena per chiunque rientri dalla Lombardia e dal Veneto, le zone d’Italia maggiormente contagiate. Ad annunciare il provvedimento è stato il Ministero della Salute romeno.

Coronavirus: le disposizioni della Romania

La norma riguarderà anche le persone che abbiano viaggiato nelle suddette regioni italiane negli ultimi quattordici giorni. Il ministro in questione ha poi specificato che darà comunicazione delle misure alle unità sanitarie e ai medici di famiglia attraverso le direzioni di salute pubblica.

Ha aggiunto anche di aver predisposto un rafforzamento dei controlli alle frontiere terrestri e marittime e negli aeroporti. Personale sanitario appositamente selezionato effettuerà infatti controlli serrati e contestualmente “sarà ampliata la campagna di informazione della popolazione sull’infezione da coronavirus e sulle misure di prevenzione individuali e collettive da adottare“.

Inoltre ha previsto la redazione di un bollettino quotidiano sull’evoluzione della situazione internazionale e sulle eventuali misure supplementari adottate dalle autorità rumene.

La decisione per la quarantena, si legge nel comunicato del ministero, è giunta a causa del grande flusso di persone che c’è tra i due paesi, sia sulle rotte terrestri che aeree. Ciò rende la Romania “un paese più esposto ai casi di contagio“. Proprio poche ore prima era giunta dall’Italia in Romania una donna sospettata di aver contratto il virus.